До аеропорту «Бориспіль» затримується приліт восьми рейсів, скасували – три

До Міжнародного аеропорту «Бориспіль» затримується приліт внутрішніх та міжнародних рейсів, а три - скасовано.

Як передає Укрінформ, згідно з інформацією на онлайн-табло аеропорту «Бориспіль», рейс з Дніпра мав прибути о 8:20 год, але очікується об 11:18 год; рейси із Запоріжжя та Львова мали приземлитись о 8:30 год, але орієнтовний час прильоту обох - 10:15 год; літак із Дніпра був запланований на 12:40 год, але очікується о 14:25 год. Ранковий рейс з Херсона - скасований.

Крім того, до «Борисполя» затримується приліт міжнародних рейсів зі Стамбула, Мінська, Хургади, Шарм-Ель-Шейху. Також був скасований на приліт та виліт нічний рейс з Анкари.

Також виліт 4 нічних та ранкових рейсів з аеропорту «Бориспіль» відбувся із затримками орієнтовно на годину.

В аеропорту «Київ» затримується приліт рейсу із Запоріжжя, який був запланований на 8:40 год, орієнтовний час прильоту - 11 год.

Як повідомлялося, 8 лютого через снігопади на території України, у міжнародному аеропорту "Бориспіль" затримувалися рейси на приліт та виліт до Одеси та було скасовано рейс зі Львова.