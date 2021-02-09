У Києві дорожники продовжують чистити місто від снігу

У Києві 462 одиниці спецтехніки продовжують боротьбу зі стихією.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ГУ ДСНС України у м. Києві.

“За оперативною інформацією КП "Київавтодор", у місті Києві 462 одиниці спецтехніки продовжують боротьбу зі стихією. Дорожники столиці продовжують очищати місто від снігу. Також задіяні 540 працівників у складі 68 бригад з ручного прибирання”, - йдеться у повідомленні.

За інформацією Київської міської державної адміністрації, з 15:00 8 лютого діє обмеження в’їзду великогабаритного транспорту до Києва. Обмеження діятиме до покращення погодних умов. Про зняття обмеження буде повідомлено окремо.

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Від Головного управління ДСНС України у м. Києві задіяні 4 спеціальні автомобілі підвищеної прохідності на ділянках доріг, де можливе ускладнення руху транспорту.

Рятувальники відбуксували 41 вантажний автомобіль на безпечну ділянку дороги.

Загалом на добовому чергуванні в підрозділах Головного управління ДСНС України у м. Києві перебуває 423 чол. особового складу та 96 основних та спеціальних автомобілів.

За даними Укргідрометцентру, у Києві 9 лютого на дорогах ожеледиця, значний сніг, хуртовина, пориви вітру 15-20 м/с.

Такі погодні умови можуть призвести до порушення, а на окремих ділянках доріг та вулиць припинення руху автотранспорту.

У зв’язку із зниженням температури повітря та ускладненням погодних умов, та згідно з рішенням протоколу Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 08.02.2021 №9 на автошляхах столиці рятувальниками встановлено 8 мобільних пунктів обігріву.

ДСНС звертається до власників транспортних засобів утриматися від подорожей автомобілями у період негоди та не залишати транспортні засоби вздовж доріг, аби спецтехніка комунальних служб могла вчасно та якісно очистити дороги і тротуари від снігу.