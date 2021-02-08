На Вінниччині із заметів витягли три автівки та «швидку»

На Вінниччині рятувальникам довелося визволяти із заметів три автівки та «швидку».

Про це повідомляє на своїй сторінці у Фейсбуці Головне управління ДСНС України у Вінницькій області, передає Укрінформ.

«8 лютого о 5:46 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що за межами села Рожнятівка Томашпільського району, внаслідок ускладнення погодних умов, у снігових заметах застрягли автомобілі. Прибувши до місця виклику, рятувальники ДПРЧ-28 за допомогою спецтехніки провели роботи з відбуксирування трьох транспортних засобів на розчищену ділянку автошляху», - йдеться у повідомленні.

Також минулої доби о 23:12 рятувальники ДПРЧ-31 в смт Сутиски надали допомогу бригаді екстреної медичної допомоги, яка поспішала на виклик до хворого. «Швидкій» через ускладнення погодних умов не вдалося подолати заметену снігом ділянку дороги.

На Вінниччині з ранку неділі безперервно іде сніг. За прогнозами синоптиків, опади триватимуть і впродовж понеділка, сніговий покрив місцями сягне 20-30 см, ймовірні перемети та ожеледиця. В області оголошено перший (жовтий) рівень небезпеки.