Затори у Києві: на яких вулицях застрягли автівки

На дорогах Києва зранку спостерігаються значні затори й ускладнення руху через складні погодні умови.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Google Maps.

У заторах стоять, зокрема, проспекти Перемоги, Валерія Лобановського, Голосіївський, Степана Бандери, Героїв Сталінграда та Любомира Гузара, Велика кільцева дорога. Також у заторах стоять вулиці Богатирська, Семена Скляренка, Олени Теліги, Вадима Гетьмана, Жилянська, Січових Стрільців, Глибочицька та Миколи Грінченка.

Окрім цього, ускладнено рух на бульварах Вацлава Гавела та Лесі Українки, Набережному шосе, на вулицях Набережно-Рибальська та Набережно-Хрещатицька.

Читайте також: В Україні забезпечили проїзд дорогами загального користування

Затори утворились біля станцій метро "Контрактова", "Поштова", "Либідська", "Лук'янівська", "Театральна", "Золоті Ворота", "Палац Спорту, "Кловська", "Олімпійська", "Палац України", "Святошин", "Нивки", "Теремки" та "Іподром".

Снігопад паралізував Київ / Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ

На лівому березі ускладнений рух спостерігається поблизу станцій метро "Лівобережна", "Дарниця", "Чернігівська", "Осокорки", "Позняки" та "Вирлиця". Також утворилися затори на проспектах Миколи Бажана, Броварському, Романа Шухевича, Соборності та Харківському шосе. Крім цього, на лівому березі в заторах стоять вулиця Миропільська, бульвар Перова, вулиця Здолбунівська та Дарницьке шосе.

Рух в обидва боки ускладнено на Північному мосту, мосту Метро, мосту Патона та Південному мосту. Рух по Дарницькому мосту ускладнено в бік правого берега.