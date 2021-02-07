В Україні розгорнули майже п'ять тисяч пунктів обігріву

У зв'язку з суттєвим зниженням температурних показників рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в регіонах станом на 7 лютого розгорнуто 4 тис. 778 пунктів обігріву.

Як передає Укрінформ, про це повідомляють у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

“Станом на 7 лютого, місцевими органами влади у взаємодії з ДСНС розгорнуто 4 тис. 778 пунктів обігріву, з них місцевим самоврядуванням - 4 тис. 764 стаціонарних пункти, а ДСНС - 14 мобільних пунктів обігріву на базі наметів та транспортних засобів”, - ідеться в повідомленні.

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Як зазначається, упродовж доби 6 лютого до пунктів обігріву звернулись 443 людини, з них до ДСНС - 77 осіб.

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Як повідомлялося, в Україні 7 лютого сніг очікується у західних областях, на дорогах ожеледиця, температура вночі 13-18° морозу, на Чернігівщині та Сумщині температура опуститься до 19-24° морозу.

Фото: ДСНС