На столичних вокзалах поновили роботу пункти обігріву

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко.

"У зв’язку з погіршенням погодних умов, у столиці відновлюють роботу додаткові пункти обігріву. На Дарницькому залізничному вокзалі знову встановили намет під цілодобовий пункт обігріву", - сказав він.

Також сьогодні знову почав працювати цілодобовий пункт обігріву на Південному залізничному вокзалі.

За його словами, роботу цих пунктів забезпечують міські служби та громадські організації, які опікуються безхатченками.

Кличко підкреслив, що за попередній період, коли в січні були сильні морози, пунктами обігріву на залізничних вокзалах скористалися понад 1200 людей.

Він повідомив, що додаткові пункти обігріву у столиці працюватимуть, доки триватимуть сильні морози. Загалом у Києві понад 30 стаціонарних пунктів обігріву, що функціонують з 1 грудня до 31 березня.