В Україні різко похолодає: де будуть найбільші морози

В Україні у п'ятницю очікується різке зниження температури - до 11° вночі та до 8° морозу вдень, уночі невеликий сніг, пориви вітру до 20 м/с.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Уночі у більшості областей невеликий сніг, у південно-східній частині та на Закарпатті з дощем; вдень без істотних опадів. На дорогах країни, крім півдня та південного сходу, ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, в більшості областей пориви 15-20 м/с. Зниження температури: у північній частині вночі 6-11°, вдень 3-8° морозу; на решті території вночі 0-5° морозу, вдень близько 0°; на Закарпатті, півдні та південному сході країни протягом доби від 2° морозу до 3° тепла", - йдеться у повідомленні.

У Києві та області 5 лютого вночі місцями невеликий сніг, вдень без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вночі пориви 15-20 м/с. У столиці зниження температури вночі до 7-9° морозу, вдень до 3-5° морозу, на Київщині вночі до 6-11° морозу, вдень до 3-8° морозу.

Синоптики прогнозують 6 лютого у Карпатському регіоні та південних областях, 7 лютого у західній частині сніг, на Закарпатті та півдні країни з дощем, вдень 7 лютого у північних та місцями центральних областях невеликий сніг; на решті території без опадів.

Очікується подальше зниження температури: 6 лютого вночі 10-15° вдень 5-10° морозу; 7 лютого вночі 13-18° морозу, на Чернігівщині та Сумщині 18-23°, вдень 9-14° морозу (на крайньому півдні та Прикарпатті вночі 4-9°, вдень 1-6° морозу, на Закарпатті та півдні Одещини вночі близько 0°, вдень 0-5° тепла).

На дорогах країни, крім південно-східної частини, місцями ожеледиця.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

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У столичному регіоні 6 лютого без опадів; температура вночі 10-15°, вдень 5-10° морозу. 7 лютого вночі без опадів, вдень невеликий сніг; температура вночі 13-18°, вдень 9-14° морозу. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

В Україні 8-9 лютого часом сніг, вдень у південних областях, 8 лютого на Закарпатті та Прикарпатті з дощем; вдень 9 лютого у південних та східних областях без істотних опадів.

Температура вночі та вдень 3-8° морозу (вночі 8 лютого та протягом 9 лютого у північних областях до 12° морозу); у південній частині, 8 лютого на Закарпатті та Прикарпатті, 9 лютого у східних областях вночі від 3° тепла до 3° морозу, вдень 3-8° тепла, на крайньому півдні до 11° тепла.

На Київщині на початку тижня очікується сніг, вдень 9 лютого невеликий сніг. Температура вночі та вдень 7-12° морозу (вдень 8 лютого 3-8° морозу).