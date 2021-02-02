Снігопади в Україні: на дороги вивели понад тисячу одиниць техніки

В Україні станом на ранок 2 лютого забезпечений проїзд дорогами державного значення.

Про це повідомляє Державне агентство автомобільних доріг(Укравтодор), передає Укрінформ.

"На дорогах державного значення проводяться роботи з обробки покриття доріг протиожеледними матеріалами, виконуються роботи з розчищення проїзної частини доріг від снігу. Проїзд автомобільними дорогами державного значення забезпечено", - йдеться у повідомленні.

В Укравтодорі поінформували, що для забезпечення проїзду задіяно 1025 одиниць техніки та 1369 робітників.

За інформацією відомства, стан покриття на окремих ділянках доріг державного значення у Волинській, Вінницькій, Київській, Черкаській, Чернігівській областях частково засніжене, в областях з опадами місцями мокре, в решті областей – сухе.

На перевальних ділянках доріг без опадів. Температура повітря 0 -4°С, покриття мокре.

Станом на 6 год. 2 лютого невеликий сніг ішов у Львівській та Вінницькій областях; дощі у Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій та на сході; туман у Рівненській, Тернопільській, Полтавській, Кіровоградській, Одеській областях. Температура повітря на заході та півночі -4...-12°С, в центрі -1...-5°С, на південному сході +2...+8°С.

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Наразі сніговий циклон, який, рухаючись із південного заходу на північний схід, визначав погодні умови 1 лютого в більшості областей, залишив територію країни. Протягом минулої доби значний сніг із приростом покриву до 20 см випадав у Чернівецькій, Черкаській, Полтавській, південних районах Вінницької, Київської та Сумської областей.

За повідомленням Укргідрометцентру, 2 лютого у східних та південно-східних областях дощі, на решті території без опадів. Вітер північно-східний з переходом на південно-східний 5-10 м/с, у східних, Херсонській, Запорізькій і Дніпропетровській областях пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -0-6°С, на півночі до -15 морозу, вдень -1+4°С, на півночі -1-6°С.