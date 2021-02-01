У Львівському парку доріжки посипали кавовою гущею від ожеледиці

Про це у Фейсбуці повідомив заступник міського голови Львова Андрій Москаленко, передає Укрінформ.

«Парк 700-річчя експериментально посипають кавовою гущею», - написав Москаленко.

У львівському парку посипають доріжки кавовою гущею від ожеледиці / Фото - Катерина Процак

Також чиновник оприлюднив відео, на якому працівники ЛКП «Зелений Львів» борються з ожеледицею за допомогою залишків від заварної кави.

Як повідомляв Укрінформ, провести такий експеримент запропонувала радниця міського голови Львова Ірина Оршак. За її словами, такий спосіб використовують у Великій Британії, адже кавова гуща має абразивні властивості. Мерія вже знайшла партнерів - мережу кав’ярень, яка надаватиме такий ресурс безкоштовно.

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Зараз під час ожеледиці у центрі Львова використовують реагенти (флорид кальцію), а в центральних частинах - технічну сіль і піскосуміш на підйомах та спусках.