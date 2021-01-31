Перші дні лютого принесуть в Україну ще більше снігу та ожеледицю

В Україні у понеділок у окремих областях очікується значний сніг, на дорогах ожеледиця, уночі у західних та північних областях 5-10° морозу, місцями до 14°, вдень 1-6° морозу, на решті території вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 0-5° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"В Україні, крім північно-західної частини, невеликий, місцями помірний сніг, вдень в південно-східній частині переважно дощ, у більшості центральних, вночі в Одеській, Миколаївській та Харківській, вдень у більшості північних областей значний сніг та мокрий сніг, вдень у Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Сумській та Харківській областях налипання мокрого снігу, ожеледь. На дорогах України, крім південного сходу, ожеледиця. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вдень на півдні та сході країни пориви 15-20 м/с.

Температура вночі у західних та північних областях 5-10° морозу, місцями до 14°, вдень 1-6° морозу; на решті території вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 0-5° тепла, на південному сході країни 6-11°", - йдеться у повідомленні.

У Києві та області 1 лютого вночі невеликий, вдень значний сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. У столиці температура вночі 5-7°, вдень 2-4° морозу, на Київщині вночі 5-10°, вдень 1-6° морозу.

Синоптики 2 лютого істотних опадів не прогнозують, лише вночі у південно-східній частині невеликий дощ з мокрим снігом; температура у південних та східних областях вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 2-7° тепла; на решті территорії вночі 3-8° морозу, у північних та північно-західних областях 9-14° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, у північних областях 3-8° морозу (на Закарпатті та місцями Прикарпатті 0-5° тепла).

3 лютого у західній частині, вдень і у північних, Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях очікуються невеликі опади переважно у вигляді мокрого снігу (у західній частині вдень дощу); на решті території без істотних опадів; температура у північних та центральних областях вночі 4-9° морозу (на північному сході до 11° морозу), вдень від 2° морозу до 3° тепла; на решті территорії вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 4-9° тепла.

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На дорогах більшості областей ожеледиця.

Вітер північно-східних з переходом на південно-західний, 5-10 м/с, вночі 2 лютого у східній частині, 3 лютого в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

У столичному регіоні 2-3 лютого без істотних опадів, лише вдень 3 лютого невеликий мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с. Температура 2 лютого вночі 9-14°, вдень 3-8° морозу; 3 лютого вночі 4-9° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

Згідно з прогнозом, 4 лютого невеликі, в західних та північних областях помірні опади у вигляді дощу та мокрого снігу; температура вночі від 2° морозу до 4° тепла, вдень у північній частині від 2° морозу до 4° тепла, на решті території 2-8° тепла, у південній частині та на Прикарпатті до 10-12° тепла.

5 лютого в Карпатському регіоні, центральних та східних областях невеликий мокрий сніг та дощ, на решті території без істотних опадів; зниження температури: у північній частині вночі до 6-12°, вдень до 2-8° морозу (на Чернігівщині й Сумщині вночі до 11-17°, вдень до 8-14° морозу), на Черкащині, Полтавщині й Харківщині впродовж доби до 0-6° морозу, на решті території до 2° морозу - 4° тепла, вдень на півдні та Закарпатті до 2-8° тепла.

На Київщині 4 лютого вночі невеликі, вдень помірні опади у вигляді дощу та мокрого снігу; температура впродовж доби від 1° морозу до 4° тепла. 5 лютого без істотних опадів; зниження температури вночі до 6-11° морозу, вдень до 3-8° морозу.