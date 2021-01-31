Новий місяць - новий циклон: синоптикиня розповіла про погоду 1 лютого

Лютий дебютує в Україні черговими снігопадами, мокрим снігом, ожеледдю, налипанням мокрого снігу і навіть дощем.

Про це повідомляє у Facebook синоптикиня Наталія Діденко, передає Укрінформ.

«1-го лютого в Україну знову застрибує активний циклон, вже збилася з ліку, котрий із серії південних циклонів). Тому в понеділок у центральних областях, на Півночі, на Харківщині, в Одеській та Миколаївській областях - знову опади (карта). Очікуються снігопади, сніг змішуватиметься із мокрим снігом, на Харківщині, Одещині, Миколаївщині та в більшості центральних областей навіть переважатиме дощ. На дорогах буде казна-що», - написала вона.

За прогнозом Діденко, північно-західна частина України, Волинь, Рівненщина, більшість Львівщини та Закарпаття, а також південно-східна частина, Запоріжжя, Донеччина, Луганщина, Крим та переважна Херсонщина суттєвих опадів від циклону не отримають.

На Сході України південно-східний вітер очікується штормовим.

«Температура повітря найнижчою буде на Заході та Півночі: вночі -6-12 градусів, вдень -2-5 градусів, на Закарпатті +1+3 градуси. На решті території України протягом дня буде тепло, передбачається +1+4 градуси, на Сході, Півдні та на Дніпропетровщині +4+9 градусів, в Криму до +10+14 градусів», - додає синоптикиня.

У Києві, зі її словами, «вірчі грамоти лютому вручить циклон з південного заходу Європи - завтра знову очікуються снігопади». На дорогах - ожеледиця.

Температура повітря в столиці найближчої ночі -6-9 градусів, завтра вдень -2-4 градуси.