Сильний сніг і вітер: у деяких областях погіршується погода

У більшості північних, центральних, Харківській, Одеській та Миколаївській областях у понеділок пройде значний сніг, місцями з переходом у дощ, також очікується налипання мокрого снігу та пориви вітру 15-20 м/с.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

За даними УкрГідрометцентру, 1 лютого у більшості північних, центральних, Харківській, Одеській, Миколаївській областях значний сніг (приріст снігового покриву 5-10 см), вдень у Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській, Одеській та Миколаївській областях сніг з переходом у дощ, ожеледь, налипання мокрого снігу, пориви вітру 15-20 м/с.

На дорогах північних, центральних, Харківської областей ожеледиця. (І рівень небезпечності, жовтий).

31 січня на дорогах, крім південно-східної частини, ожеледиця.

У ДСНС попереджають, що погодні умови 1 лютого можуть спричинити відключення енергозабезпечення окремих населених пунктів та порушити рух автотранспорту на окремих ділянках доріг.

Крім того, за прогнозом УкрГідрометцентру, на високогiр'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей у неділю очiкується значна снiголавинна небезпека.

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"31 сiчня, у звязку із снігопадами та хуртовинами, на високогiр'ї Закарпатської області та високогiр'ї Івано-Франківської області очiкується значна снiголавинна небезпека (3 рiвень)", - йдеться у повідомленні ДСНС.