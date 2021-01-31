В Україні через негоду без світла залишаються 68 населених пунктів

В Україні через негоду залишаються знеструмленими 68 населених пунктів у 5 областях.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС, передає Укрінформ.

«Станом на 7 год. 31 січня внаслідок ускладнення погодних умов (мокрий сніг, дощ та пориви вітру) через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП залишаються знеструмленими 68 населених пунктів у 5 областях», – йдеться у повідомленні.

Знеструмленими залишаються наступні області: Одеська – 32, Миколаївська – 25, Київська – 8, Дніпропетровська – 2 та Закарпатська – 1.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Як раніше повідомлялося, в Україні 27 січня суттєво погіршилися погодні умови. У кількох регіонах оголосили "червоний" рівень небезпеки. У четвер, 28 січня, сильний мокрий сніг, налипання снігу та сильна ожеледиця були на дорогах майже у всіх південних, центральних та північних областях.

У деяких областях України введені тимчасові обмеження для руху великогабаритного транспорту на автомобільних дорогах державного значення.