В Україні через негоду 108 населених пунктів – досі без світла

В Україні внаслідок негоди залишаються знеструмленими 108 населених пунктів у двох областях.

Про це повідомляє ДСНС, передає Укрінформ.

«Станом на 7 год. 30 січня внаслідок ускладнення погодних умов (мокрий сніг, дощ та пориви вітру) через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП залишаються знеструмленими 108 населених пунктів у 2 областях, а саме: Одеська – 75 та Миколаївська – 33», - йдеться в повідомленні.

За інформацією Служби автомобільних доріг, проїзд на дорогах загального користування забезпечено, заторів немає. Залишається обмеженим рух великовагових транспортних засобів на автомобільних дорогах державного значення М-05 Київ-Одеса, М-15 Одеса – Рені, М-16 Одеса – Кучурган в Одеській області та М-13 Кропивницький – Платонове у Миколаївській області.

Для забезпечення проїзду та розчистки автодоріг на території України від Служби автомобільних доріг залучено 1 030 працівників та 840 одиниць техніки.

Усього з початку негоди підрозділами ДСНС проведено буксирування понад 1 150 одиниць автотранспортних засобів (з них 31 карета швидкої медичної допомоги та 29 автобусів), надано допомогу понад 2 100 особам (з них 3 породіллі), розпилено та прибрано 102 повалених дерева, розчищено від снігу 870 км дорожнього покриття.