У Карпатах на вихідних збережеться значна сніголавинна небезпека - ДСНС

У зв’язку зі снігопадами та хуртовинами протягом 30-31 січня у Закарпатській та Івано-Франківській областях очiкується значна снiголавинна небезпека.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

«За прогнозом Укргідрометцентру, 30-31 сiчня у зв’язку зі снігопадами та хуртовинами на високогiр'ї Закарпатської області; 31 сiчня - на високогiр'ї Івано-Франківської області очiкується значна снiголавинна небезпека (3 рiвень)», - йдеться у повідомленні.

Як раніше повідомляло агентство, В Україні через негоду залишаються знеструмленими 182 населені пункти.