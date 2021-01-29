Вночі мороз, а вдень відлига: в Україні будуть «засніжені» вихідні

В Україні на вихідні очікується сніг, місцями з дощем, у суботу температура вночі 5-10° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, на дорогах ожеледиця.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Уночі на Закарпатті, Прикарпатті, у східних та Запорізькій областях, вдень в Україні сніг, на Закарпатті, у південних, східних та більшості центральних областей з дощем. На дорогах, крім південно-східної частини, ожеледиця. Вітер південно-західний з переходом на південно-східний, 7-12 м/с, у східних областях, Приазов'ї, вдень і в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 5-10° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; у східних областях та південній частині вночі близько 0°, вдень 2-7° тепла", - йдеться у повідомленні.

У Києві та області 30 січня вночі без опадів, вдень сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. У столиці температура вночі 6-8° морозу, вдень 0-2° морозу, на Київщині вночі 5-10° морозу, вдень 0-2° морозу.

Згідно з прогнозом, 31 січня вночі сніг, у південних і східних областях дощ, в Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській областях місцями значні опади; вдень в Україні, крім північного сходу, без істотних опадів; температура вночі та вдень 1-6° морозу, у східних, Дніпропетровській областях, Приазов'ї та Криму 0-5° тепла.

1 лютого у західних, північних областях сніг, вдень в Київській, Чернігівській, Сумській областях місцями значний сніг, температура вночі 5-10° морозу, вдень 1-6° морозу; на решті території дощ зі снігом, у Вінницькій, Одеській, Миколаївській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській областях значні опади, ожеледь, налипання мокрого снігу, температура вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° морозу, на півдні та сході вночі 0-5° морозу, вдень 2-7° тепла.

На дорогах більшості областей ожеледиця. Вітер південно-західний з переходом на південно-східний, 7-12 м/с, 31 січня в Україні, крім заходу, вдень 1 лютого на півдні і сході країни місцями пориви 15-20 м/с.

У столичному регіоні 31 січня очікується вночі помірний сніг, вдень без істотних опадів; 1 лютого вночі невеликий, вдень помірний, місцями значний сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний з переходом на південно-східний, 7-12 м/с, 31 січня місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі та вдень 1-6° морозу (вночі 1 лютого 5-10° морозу).

Синоптики прогнозують 2 лютого у південних, східних, Дніпропетровській областях опади переважно у вигляді дощу; вночі на Чернігівщині, Сумщині та Полтавщині, вдень у північно-західних областях та в Карпатах невеликий сніг; на решті території без істотних опадів; 3 лютого в Україні без істотних опадів, лише вдень у західних областях невеликий мокрий сніг. Температура вночі 3-9° морозу, вдень 0-5° морозу; у південних, східних областях вночі від 2° морозу до 4° тепла, вдень 1-6° тепла, 2 лютого у Приазов'ї до 10° тепла.

На Київщині 2- 3 лютого без істотних опадів. Температура вночі 4-9° морозу, вдень 0-5° морозу.

Згідно з орієнтовним прогнозом, 4-6 лютого часом невеликий сніг, температура вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла, на північному сході країни вночі 5-10° морозу, вдень 1-6° морозу; у південній частині переважно без опадів, температура вночі близько 0°, вдень 1-7° тепла. 7-8 лютого в Україні невеликий сніг, вдень на Закарпатті та крайньому півдні з дощем, зниження температури на 2-4°.