Київ три дні поспіль б’є температурні рекорди

У Києві синоптики третій день поспіль фіксують температурні рекорди.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

"За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, 26 січня у Києві максимальна температура повітря піднялась до +6,9°С, таким чином перевищивши попередній рекорд для цього дня 1975 року на 0,2°С", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв Укрінформ, у Києві 25 січня середньодобова температура повітря становила +5,5°С, що на 0,9°С вище рекордного значення температури для цього дня 1993 року, а 24 січня вперше за 141 рік середньодобова температура повітря становила +4,4°С.