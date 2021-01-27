Київ готується до погіршення погоди увечері

У столиці у середу може розпочатися дощ з переходом у мокрий сніг, тому «Київавтодор» розпочне превентивну обробку доріг і тротуарів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

"За прогнозом синоптиків, 27 січня у Києві очікується погіршення погодних умов. Опади розпочнуться надвечір. Можливий дощ із переходом у мокрий сніг за температури від +1°C до -2°C. А з 28 січня – прогнозують сніг за температури від 0°C до -6°C", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ще до початку опадів дорожники розпочнуть превентивну обробку доріг і тротуарів. У «Київавтодорі» наголосили, що готові до погіршення погодних умов, адже мають 544 одиниці спеціальної техніки та працюють у цілодобовому режимі.

«Київавтодор» закликає водіїв бути обачними на дорогах і не залишати авто на тротуарах, крайніх смугах доріг та узбіччях, аби не заважати працювати спецтехніці.