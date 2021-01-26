Українців попереджають про ожеледицю, мокрий сніг і дощ

В Україні у середу, 27 січня, значний мокрий сніг очікується в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській та Полтавській областях, ще у низці областей – дощ або невеликий сніг.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

«27 січня хмарно. В Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській та Полтавській областях значний мокрий сніг, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця; у східних, південно-східних областях та в Криму опади переважно у вигляді дощу, на решті території без істотних опадів, лише вдень на Вінниччині, Київщині, Чернігівщині та Сумщині невеликий сніг», - йдеться в повідомленні.

Вітер переважно північний (у східних областях та в Приазов'ї - південно-східний), 7-12 м/с, у південній частині пориви 15-20 м/с.

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Температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла, в Карпатах 5-10° морозу; на сході та південному сході країни вночі 1-6° тепла, вдень 4-9°.

У Києві та Київській області вночі 27 січня без істотних опадів, вдень невеликий сніг. Температура протягом доби у столиці близько 0°; по області протягом доби від 3° морозу до 2° тепла.

Упродовж 28-29 січня в Україні збережеться хмарна погода. 28 січня у східних, південно-східних областях та в Криму невеликий дощ, температура вночі та вдень 1-6° тепла; в західних областях без істотних опадів, на решті території опади переважно у вигляді мокрого снігу (вночі місцями значні опади), налипання мокрого снігу, температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла (вночі в західних, Вінницькій, Одеській та більшості північних областей 1-6° морозу).

29 січня невеликий сніг, вночі на північному сході помірний сніг, температура вночі 1-6° морозу, на Правобережжі місцями до 9° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; у східних, південно-східних областях та в Криму невеликий мокрий сніг, місцями з дощем, температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, в Криму 2-7° тепла.

У столичному регіоні 28 січня вночі помірні, місцями значні опади, переважно у вигляді мокрого снігу, вдень невеликий мокрий сніг; 29 січня невеликий сніг.

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На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний та західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

Також, за прогнозами синоптиків, 30 січня в Україні невеликий сніг, на півдні з дощем. 31 січня сніг, вдень на півдні з дощем, вночі у більшості північних та центральних областей без істотних опадів.

Температура вночі становитиме 3-9° морозу (31 січня у Приазов'ї від 4° морозу до 1° тепла); вдень 0-5° морозу, на півдні та сході країни 0-5° тепла.

У Києві в останні дні січня очікується невеликий сніг. Температура вночі 4-9° морозу, вдень 0-5° морозу.