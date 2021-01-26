На Волині витягли зі снігового замету шкільний автобус з дітьми

У Локачинcькому районі Волинської області рятувальники витягли із замету шкільний автобус.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє У ДСНС у Волинській області.

“26 січня о 8:30 до служби 1010 надійшло повідомлення про те, що між селами Заячиці та Роговичі Локачинського району у заметі застряг шкільний автобус з дітьми”, - йдеться у повідомленні.

В автобусі перебували 12 учнів та двоє дорослих, що прямували до навчальних закладів у с.Козлів та смт Локачі.

Для надання допомоги виїхали рятувальники 15-ї Державної пожежно-рятувальної частини смт Локачі У ДСНС області.

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За допомогою шанцевого інструменту рятувальники розчистили частину замету і пожежною автоцистерною витягли автобус зі снігової пастки.

Фото: ДСНС