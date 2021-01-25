Синоптики попереджають про сильний вітер та ожеледицю

В Україні у вівторок очікуються пориви вітру до 20 м/с, у західній частині на дорогах ожеледиця, у Волинській та Рівненській областях значний сніг.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"26 січня в Україні пориви вітру 15-20 м/с, у західній частині на дорогах ожеледиця, у Волинській та Рівненській областях значний сніг, хуртовина (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні.

Крім того, на високогір’ї Закарпатської та Iвано-Франкiвської областей утримається значна сніголавинна небезпека (3 рівень).