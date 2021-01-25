У Карпатах можливі лавини - існує загроза зсувiв на дороги

У високогір'ї Закарпатської області очікується значна сніголавинна небезпека.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДСНС.

“За прогнозами Укргідрометцентру, у зв'язку з відлигою та випадінням дощу на сніговий покрив 25 січня у високогір'ї Закарпатської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)”, - йдеться у повідомленні.

В горах існує загроза зсувiв снігу на дороги.

Також синоптики попереджають про підняття рівнів води у річках на Заході України, повідомляє ДСНС.

“Як прогнозує Український гідрометеорологічний центр, 25 сiчня на більшості річок Закарпатської області очікується підвищення рівнів води на 0,3 - 0,7 м (над рiвнями на 8 год 24 січня) без негативних наслідків”, - йдеться у повідомленні.

На рiчках захiдної та центральної частини Закарпатської області протягом 25 сiчня очiкується вiдновлення пiдвищень рiвнiв води на 0,2 - 0,5 м, переважно в межах корінних русел.

На р. Стара (с. Зняцево), р. Уж (м. Ужгоро) очікується початковий вихiд води на заплаву мiждамбового простору (рiвень небезпеки жовтий).

На р. Латориця (м.Мукачево) утримається вода на заплавi мiждамбового простору (рівень небезпеки жовтий).