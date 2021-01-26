У Києві приспустять головний прапор через сильний вітер

Головний прапор України, що розташований на київських схилах, приспустять через сильний вітер.

Як передає Укрінформ, про це заявив заступник голови КМДА Вячеслав Непоп, повідомляє Офіційний портал Києва.

«Спостерігаємо погіршення погодних умов – сила вітру місцями досягає 15-20 м/с. Через це вже оголошено перший рівень небезпеки. Тож, аби прапор не пошкодило, його приспустять на час негоди», – розповів він.

За словами Непопа, спускати прапор повністю не будуть: фахівці стверджують, що достатньо приспустити його на 10 метрів. А після покращення погоди прапор повернуть на місце.

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Як повідомлялося, на сьогодні споруда флагштока є найбільшою в Україні, висота флагштока – майже 90 метрів, вага – 32 тонни. Розмір полотнища прапора – 16 на 24 метри.

В Україні у вівторок очікується дощ з переходом у мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, температура вдень 0-5° тепла, пориви вітру до 20 м/с.