У Києві приспустять головний прапор через сильний вітер
Як передає Укрінформ, про це заявив заступник голови КМДА Вячеслав Непоп, повідомляє Офіційний портал Києва.
«Спостерігаємо погіршення погодних умов – сила вітру місцями досягає 15-20 м/с. Через це вже оголошено перший рівень небезпеки. Тож, аби прапор не пошкодило, його приспустять на час негоди», – розповів він.
За словами Непопа, спускати прапор повністю не будуть: фахівці стверджують, що достатньо приспустити його на 10 метрів. А після покращення погоди прапор повернуть на місце.
Як повідомлялося, на сьогодні споруда флагштока є найбільшою в Україні, висота флагштока – майже 90 метрів, вага – 32 тонни. Розмір полотнища прапора – 16 на 24 метри.
В Україні у вівторок очікується дощ з переходом у мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, температура вдень 0-5° тепла, пориви вітру до 20 м/с.