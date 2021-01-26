В Україні через негоду без світла залишилися 269 населених пунктів у 12 областях

В Україні дощ, мокрий сніг та сильні пориви вітру спричинили знеструмлення 269 населених пунктів у 12 областях.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДСНС.

“Вночі 26 січня внаслідок ускладнення погодних умов (мокрий сніг, дощ та пориви вітру) через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП знеструмлено 269 населених пунктів у 12 областях”, - йдеться у повідомленні.

Зокрема, без електропостачання залишилися у Полтавській області 77 н.п., Житомирській – 40 н.п., Київській – 37 н.п., Львівській – 37 н.п., Чернігівській – 24 н.п., Вінницькій – 13 н.п., Черкаській – 13 н.п., Дніпропетровській – 8 н.п., Волинській – 8 н.п., Закарпатській – 6 н.п., Кіровоградській – 4 н.п. та Херсонській – 2 н.п.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.