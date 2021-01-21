Шмигаль доручив ДСНС перевірити готелі, хостели та будинки для літніх людей

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив Держслужбі з надзвичайних ситуацій провести позачергову перевірку у готелях, пансіонатах, хостелах, будниках для літніх людей.

Про це він заявив на позачерговому засіданні уряду 21 січня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Доручаю Державній службі з надзвичайних ситуацій провести позачергові перевірки стану протипожежної безпеки в об'єктах підвищеного ризику, готелях, пансіонатах, хостелах, будинках розміщення літніх людей», - сказав Шмигаль.

Крім того, він доручив місцевим органам влади провести роботу щодо встановлення законності приватних будинків для літніх людей та вивчення інших подібних об'єктів "для мінімізації ризиків".

Як повідомляв Укрінформ, вдень 21 січня у Харкові, на вул. Нижня Гиївська, 150-б, в двоповерховому житловому будинку, попередньо переобладнаному під будинок для літніх людей, виникла пожежа на другому поверсі. Її локалізували о 16:14 на площі 100 кв. м, а о 16:53 ліквідували.

На місці пожежі виявлено тіла 15 загиблих. П'ятеро літніх людей постраждали: одну особу госпіталізовано до опікового відділення міської лікарні швидкої допомоги, ще чотири перебувають у токсикологічному відділенні 2-ї міської лікарні.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль скликав позачергове засідання уряду через цю ситуацію.

За інформацією уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, на момент початку пожежі в будинку перебувало 33 людини. За словами працівників закладу, там проживали люди віком від 25 до 90 років.

За фактом пожежі поліція відкрила кримінальне провадження.

Подібна трагедія сталася на Київщині у травні 2016 року. Тоді під час пожежі в приватному будинку для людей похилого віку в селі Літочки загинуло 17 людей.