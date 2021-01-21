Кабмін утворив комісію для з'ясування причин пожежі у Харкові

Кабінет Міністрів утворив державну комісію на чолі з міністром розвитку громад та територій Олексієм Чернишовим, яка з’ясовуватиме причини пожежі, яка сталася у будинку для літніх людей «Золотий час» у Харкові.

Таке розпорядження було ухвалене на позачерговому засіданні уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми розглянемо питання створення державної комісії та виявлення обставин та причин цієї трагічної події. За дорученням Президента України Володимира Зеленського очолить її міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов», - сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

До складу комісії увійшли представники уряду, ДСНС, правоохоронних органів, а також харківської влади.

Шмигаль закликав урядовців тримати цю справу під особистим контролем.

Прем'єр висловив щирі співчуття рідним та близьким загиблих. "Сподіваюся, що винні у цій трагедії будуть встановлені якомога швидше та покарані за всією справедливістю українського законодавства», - сказав Шмигаль.

Як повідомляв Укрінформ, о 15:04 до пожежників надійшло повідомлення про те, що горить двоповерховий житловий будинок, попередньо переобладнаний під будинок для літніх людей.

Станом на 16:05 на місці пожежі виявлено тіла 15 людей, 11 осіб постраждали. До гасіння пожежі було залучено 28 чоловік особового складу та 7 одиниць техніки. Подія класифікована як надзвичайна ситуація державного рівня. О 17 годині в Харківській міськраді розпочалося засідання з приводу трагедії, що сталася.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль скликав позачергове засідання уряду через цю ситуацію.

О 16.53 пожежу повністю ліквідували. Розпочався огляд місця події.

За фактом пожежі у будинку для літніх людей «Золотий час» у Харкові поліція відкрила кримінальне провадження.

Подібна трагедія сталася на Київщині у травні 2016 року. Тоді під час пожежі в приватному будинку для людей похилого віку в селі Літочки загинули 17 людей.

Фото: ДСНС