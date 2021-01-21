Перед початком пожежі в будинку для літніх перебували 33 людини - Денісова

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова підтвердила кількість загиблих літніх людей у Харкові та вказала на систематичні порушення в приватних геріатричних закладах.

Як передає Укрінформ, про це вона повідомила на своїй сторінці у Фейсбуці.

«Мій представник у східних областях Валерій Лютий терміново прибув до приватного будинку для літніх людей у Харкові, де сталася жахлива пожежа. Інформація про те, що на момент початку пожежі в будинку перебувало 33 людини – підтвердилася. Зі слів працівників цього закладу, там проживали люди віком від 25 до 90 років», - йдеться в дописі.

Денісова підтвердила також, що, "на жаль, 15 людей загинуло, 5 - постраждало. Наразі їм надають необхідну медичну допомогу".

За інформацією Денісової, Офісом Уповноваженого впродовж 2020 року здійснено "близько 100 моніторингових візитів до приватних закладів різних типів, зокрема геріатричних".

Під час більшості відвідувань підтверджувалися факти невідповідності діяльності таких закладів Державному стандарту стаціонарного догляду за особами, які втратили здатність до самообслуговування чи не набули такої здатності, затвердженого наказом Мінсоцполітики.

Крім того, більшість із названих закладів не внесені до Реєстру надавачів соціальних послуг, що унеможливлює контроль за їхньою діяльністю. Це також є основною причиною перешкоджання здійснення працівниками Офісу Уповноваженого ВРУ з прав людини моніторингу додержання прав людини в таких закладах.

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Омбудсмен також відзначила, що неодноразово зверталася з відповідними листами до міністра соціальної політики України та очільників обласних державних адміністрацій щодо необхідності забезпечення контролю за діяльністю зазначених закладів відповідно до чинного законодавства, та наголосила, що допоки окреслені проблеми не будуть розв’язані – не виключені повторення таких трагічних подій та грубих порушень прав людини і громадянина.

Як повідомляв Укрінформ, у четвер о 15:04 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що в Харкові горить двоповерховий житловий будинок, попередньо переобладнаний під будинок для літніх людей.

Станом на 16:05 на місці пожежі виявлено тіла 15 людей, 11 осіб постраждали.

Подія класифікована як надзвичайна ситуація державного рівня.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що скликає позачергове засідання уряду через цю ситуацію.

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О 16.53 пожежу повністю ліквідували.

За фактом пожежі у будинку для літніх людей «Золотий час» у Харкові поліція відкрила кримінальне провадження.

Як повідомляли ЗМІ з посиланням на ДСНС, у травні 2016 року, 17 людей загинули під час пожежі в приватному будинку для людей похилого віку в селі Літочки на Київщині. Серед загиблих - один працівник персоналу. За словами тодішнього голови Київської облдержадміністрації Максима Мельничука, "даний об'єкт був нелегальний".

У приватній двоповерховій будівлі на час пожежі перебувало 35 людей.