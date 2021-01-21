Пожежу в харківському будинку для літніх загасили

Пожежу в харківському будинку для літніх загасили

Укрінформ
Пожежа в будинку для літніх людей у Харкові, внаслідок якої загинуло 15 осіб, ліквідована, рятувальники та правоохоронці розпочали огляд місця події.

Про це сказав журналістам речник Головного управління ДСНС в Харківській області Ігор Лупандін, передає Укрінформ.

«О 16.53 пожежу повністю ліквідували. Розпочався огляд місця події», - повідомив Лупандін.

Він не назвав можливих причин пожежі, зазначивши, що перші висновки спеціалісти та правоохоронці матимуть за кілька годин.

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Місцеві жителі розповідають журналістам, що будинок для літніх людей функціонує близько року, а доти в цьому приміщенні начебто був центр для наркозалежних. За словами очевидців, більшість мешканців закладу під час пожежі не могли врятуватися, адже самостійно вже не пересуваються.

Як повідомлялося, о 15:04 до пожежників надійшло повідомлення про те, що горить двоповерховий житловий будинок, попередньо переобладнаний під будинок для літніх людей.

Станом на 16:05 на місці пожежі виявлено тіла 15 людей, 11 осіб постраждали.

До гасіння пожежі залучено 28 чоловік особового складу та 7 одиниць техніки. Подія класифікована як надзвичайна ситуація державного рівня.

О 17 годині в Харківській міськраді розпочалося засідання з приводу трагедії, що сталася.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що скликає позачергове засідання уряду через пожежу.

Подібна трагедія сталася на Київщині у травні 2016 року. Тоді під час пожежі в приватному будинку для людей похилого віку в селі Літочки загинуло 17 людей.

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