Пожежу в харківському будинку для літніх загасили

Пожежа в будинку для літніх людей у Харкові, внаслідок якої загинуло 15 осіб, ліквідована, рятувальники та правоохоронці розпочали огляд місця події.

Про це сказав журналістам речник Головного управління ДСНС в Харківській області Ігор Лупандін, передає Укрінформ.

«О 16.53 пожежу повністю ліквідували. Розпочався огляд місця події», - повідомив Лупандін.

Він не назвав можливих причин пожежі, зазначивши, що перші висновки спеціалісти та правоохоронці матимуть за кілька годин.

Місцеві жителі розповідають журналістам, що будинок для літніх людей функціонує близько року, а доти в цьому приміщенні начебто був центр для наркозалежних. За словами очевидців, більшість мешканців закладу під час пожежі не могли врятуватися, адже самостійно вже не пересуваються.

Як повідомлялося, о 15:04 до пожежників надійшло повідомлення про те, що горить двоповерховий житловий будинок, попередньо переобладнаний під будинок для літніх людей.

Станом на 16:05 на місці пожежі виявлено тіла 15 людей, 11 осіб постраждали.

До гасіння пожежі залучено 28 чоловік особового складу та 7 одиниць техніки. Подія класифікована як надзвичайна ситуація державного рівня.

О 17 годині в Харківській міськраді розпочалося засідання з приводу трагедії, що сталася.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що скликає позачергове засідання уряду через пожежу.

Подібна трагедія сталася на Київщині у травні 2016 року. Тоді під час пожежі в приватному будинку для людей похилого віку в селі Літочки загинуло 17 людей.