Пожежа з 15 жертвами: в ОДА кажуть, будинок для літніх у Харкові працював без документів
Про це в коментарі Укрінформу розповів директор департаменту соціального захисту населення Харківської облдержадміністрації Юрій Шпарага.
«Такої структури, такої установи в жодному реєстрі України не існує. Хто і для чого зібрав цих людей у одному місці, нам невідомо. Це треба з’ясувати. Немає жодних даних, скільки там взагалі перебувало людей», - сказав Шпарага.
Він додав, що перебуває на місці пожежі і наразі займається питанням розселення людей, які мешкали в згорілому будинку і яких вдалося врятувати.
«Зараз вживаємо заходів, щоб розселити вцілілих в інтернатні заклади області», - зазначив Шпарага.
За останньою інформацією рятувальників, загинуло 15 осіб, постраждало 11 (раніше повідомлялося про 5 постраждалих).
Як повідомляв Укрінформ, 21 січня о 15:03 на вул. Нижня Гиївська, 150Б у двоповерховому житловому будинку, що, за попередньою інформацією, було переобладнано під будинок для літніх людей, виникла пожежа на другому поверсі. Станом на 15:50 на місці пожежі виявлено тіла 15 людей. Площа пожежі склала 100 м.кв. О 16.14 рятувальники повідомили, що локалізували пожежу.
Подія класифікована як надзвичайна ситуація державного рівня. О 17 годині в міськраді почалося засідання з приводу трагедії, що сталася.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд скликає позачергове засідання через пожежу.