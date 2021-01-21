Смертельна пожежа у Харкові: Зеленський дав доручення уряду та Авакову

Президент Володимир Зеленський доручив уряду негайно з'ясувати обставини ситуації з пожежею в будинку для літніх людей у Харкові, а міністру внутрішніх справ Арсену Авакову - відкрити кримінальну справу щодо причин трагедії.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Знаю, що рятувальники з перших хвилин перебувають на місці та гасять пожежу. Доручаю Кабінету Міністрів негайно розібратися в ситуації. Терміново створити Державну комісію під головуванням міністра розвитку громад та територій для з’ясування причин цієї трагедії та напрацювання механізмів запобігання подібним надзвичайним ситуаціям у майбутньому", - зазначив Президент.

Також Зеленський доручив міністру внутрішніх справ відкрити та взяти під особистий контроль відповідну кримінальну справу і в якнайшвидші терміни відповісти на питання, які причини трагедії та хто в ній винен.

Крім того, глава держави закликав місцеву владу – очільників міст та областей – максимально співпрацювати з центральною владою і зробити все можливе для допомоги постраждалим та родичам, які втратили своїх близьких.

Президент висловив співчуття у зв'язку із загибеллю людей. Він нагадав, що через пожежу в будинку для літніх людей у Харкові є загиблі та потерпілі. За його словами, за попередніми даними, на момент початку пожежі в будинку перебувало 33 літні людини. Наразі вже відомо про 15 загиблих і 5 постраждалих.

Як раніше повідомлялось, 21 січня о 15:03 у м. Харкові на вул. Нижня Гиївська, 150Б, у двоповерховому житловому будинку, попередньо переобладнаному під будинок для літніх людей, виникла пожежа на другому поверсі. На місці пожежі виявлено тіла 15 людей. 9 осіб врятовано - їх госпіталізовано до лікарень.

До гасіння пожежі залучено 28 чоловік особового складу та 7 од. техніки.