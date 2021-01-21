У Харкові горить будинок для літніх людей - 15 загиблих

Про це повідомляє ДСНС.

"21 січня о 15:03 у м. Харкові на вул. Нижня Гиївська, 150 Б, у двоповерховому житловому будинку, попередньо переобладнаному під будинок для літніх людей, виникла пожежа на другому поверсі. Станом на 16:05 на місці пожежі виявлено тіла 15 людей, 5 осіб постраждало", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: На Львівщині горіла каплиця УГКЦ

О 16:14 пожежу локалізовано на площі 100 м.кв. На місці пожежі виявлено тіла 15 людей. 9 осіб врятовано - їх госпіталізовано до лікарень.

До гасіння пожежі залучено 28 чоловік особового складу та 7 од. техніки.

Подія класифікована як надзвичайна ситуація державного рівня.

Як повідомили в міськраді, о 17 годині відбудеться засідання з приводу трагедії, що сталася.

Фото: ДСНС