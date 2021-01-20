На Львівщині горіла каплиця УГКЦ

У Стрию Львівської області вогнеборці ліквідували пожежу в дерев'яній каплиці УГКЦ.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ГУ ДСНС на Львівщині.

“20 січня о 07:13 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу в м. Стрий на вул. Львівська, 156 а, в дерев'яній каплиці "Священномученика Йосафата Коциловського УГКЦ", критій бляхою, розміром 25х7 м, 8 метрів заввишки”, - йдеться у повідомленні.

На момент прибуття вогнеборців каплиця в середині була охоплена вогнем.

Як з’ясувалось по прибуттю до місця виклику, в каплиці стався вибух, що спричинив пожежу. Внаслідок вибуху отримав опіки обличчя чоловік 1958 року народження - від госпіталізації він відмовився.

О 07:29 пожежу локалізовано та 07:55 - ліквідовано.

Вибухом знищено дерев'яну стіну на площі 15 кв. м, дерев'яне перекриття на площі 20 кв. м, пошкоджено дерев'яну стіну на площі 20 кв. м, дах прибудови на площі 60 кв. м.

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Крім того, пожежа пошкодила дерев'яну стіну на площі 15 кв. м, дах на площі 15 кв. м, церковний інвентар на площі 40 кв. м.

Причини виникнення займання встановлюють правоохоронні органи.

Фото: ДСНС