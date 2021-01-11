У Закарпатській ОДА відреагували на підпали в маєтках активістів ПЦУ

Справа про підпали в будинках активістів ПЦУ в селі Діловому поліція має розкрити максимально швидко.

Як передає Укрінформ, відповідна заява голови Закарпатської ОДА Анатолія Полоскова оприлюднена на сайті ОДА.

«Уночі 10 січня у с.Ділове Рахівського району здійснено підпал житлового будинку та гаража - ці дикі і неприпустимі злочини мають бути максимально швидко розкриті. До честі поліції, одразу після отримання заяви було зареєстровано кримінальне провадження і розпочато розслідування. Крім того, організовано цілодобове чергування в с.Ділове”, - заявив Полосков.

За його словами, місцеві жителі припускають, що підпали можуть бути пов'язані з ситуацією навколо Свято-Успенського храму в с.Ділове.

“За рішенням суду, храм має бути переданий громаді Православної церкви України, і в даний час йде процес виконання судового рішення - до 22 січня встановлено термін для добровільної передачі Храму громаді ПЦУ. Поліція забезпечує громадський порядок на території Храму, щоб не допустити загострення ситуації і порушень процедури виконавчого провадження”, - повідомив Полосков.

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Він також зазначив, що ця справа знаходиться на особистому контролі начальника Поліції Закарпатської області Олександра Шляховського.

Як раніше повідомили в поліції, 10 січня, близько 2-ої години ночі надійшло повідомлення про злочин в селі Ділове Рахівського району. Попередньо встановлено, що невідома особа кинула скляну пляшку у вікно будинку потерпілих, внаслідок чого зайнявся підвіконник. Вогонь було локалізовано господарями самостійно, без залучення пожежної техніки.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 194 Кримінального кодексу України, тобто умисне знищення або пошкодження майна.

Раніше єпископ ПЦУ на Закарпатті Варсонофій повідомляв, що в селі Діловому підпали здійснювали в обійстях двох прихожан ПЦУ (одному підпалили гараж, іншому кинули у вікно "коктейль Молотова") - мова про куратора релігійної громади храму Успіння Пресвятої Богородиці та касира храму. У ПЦУ Закарпаття нарікають на бездіяльність обласної влади та поліції щодо ситуації в Діловому.