На Буковині дві релігійні громади не поділили церкву

У селі Михальча Сторожинецького району на Буковині сталася сутичка між представниками двох релігійних громад щодо права користування місцевою церквою.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу поліції Чернівецької області.

"Сьогодні, 12 грудня, до поліції надійшло повідомлення, що в селі Михальча Сторожинецького району невідомі особи не впускають прихожан на територію церкви та ймовірно пошкодили майно храму... Поліцейські встановили, що між представниками двох релігійних громад виникла суперечка щодо користування культовою спорудою. Внаслідок інциденту пошкоджено декілька вікон церкви", - йдеться у повідомленні.

Зазначаюється також, що для забезпечення публічної безпеки та порядку було залучено додаткові сили поліції і проведено роз'яснювальну роботу.

Водночас депутат Чернівецької обласної ради Оксана Гергелюк повідомила у Фейсбуці, що в Михальчі відбувається конфлікт прихожан Православної церкви Україні із "представниками РПЦ в Україні".

За її словами, Свято-Успенський храм у Михальчі зачинений вже рік. Сьогодні релігійна громада ПЦУ, маючи на руках всі документи, зібралась на подвір’ї церкви для проведення молебню. Але "спецпризначенці розбили церковну браму і зробили коридор для прихожан російської церкви, почали бити і відтягувати законних власників від релігійної споруди".

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Гергелюк зазначає, що земля території храму належить ПЦУ. Також ПЦУ укладено охоронний договір щодо збереження культової споруди пам’ятки архітектури місцевого значення. І хоча прихожани церкви на зборах 10 лютого 2019 року проголосували про перехід до ПЦУ і вже мають всі необхідні документи на руках, – служити у своєму храмі не можуть.

Фото: cv.npu.gov.ua