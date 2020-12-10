У Черкасах під час сесії сталася штовханина біля міськради

Сьогодні під час сесії Черкаської міськради між поліцією та активістами, які вийшли на мітинг під будівлю міськради, сталася штовханина.

Про це інформує Нацполіція у Черкаській області, передає Укрінформ.

«Сьогодні, 10 грудня, біля будівлі Черкаської міської ради зібралася група громадян для проведення акції. Коли учасники почали вчиняти протиправні дії, втрутилися поліцейські, аби те припинити. У результаті виникла штовханина», - йдеться в повідомленні поліції.

За інформацією Центру черкаських медіа Zmi.ck.ua, активісти вимагали, щоб депутати не голосували за членів виконавчого комітету, якщо туди увійде представник від партії ОПЗЖ.

Втім, до сесійної зали вдалося пройти тільки кільком учасникам акції. Зокрема, активіст та ветеран АТО Олег Толмачов виступив на засіданні та звернувся до новообраних депутатів із проханням не голосувати за депутата від ОПЗЖ Олега Кашка.

У ході сесії Черкаська міськрада затвердила виконком, склад і керівників шести постійних комісій, а також обрала секретаря міськради – депутата від «Батьківщини» Юрія Тренкіна.

Як повідомляє місцевий телеканал Vikka, черкаські обранці підтримали 4 із 5 кандидатур, запропонованих на посади заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів влади. Так, за Сергія Тищенка («За майбутнє») віддали 36 голосів; Віктор Беззубенко (ВО «Черкащани») отримав 37 «за»; Марина Гаркава («Європейська солідарність») – 28 «за»; Анастасія Чубіна («Слуга народу») – 26 «за».

Не підтримали депутати міськради обрання до виконкому представника ОПЗЖ Олега Кашка – 20 голосів «за».

Крім обраних осіб, до складу виконавчого комітету увійдуть міський голова Анатолій Бондаренко і новий секретар міської ради Юрій Тренкін.

Фото: zmi.ck.ua