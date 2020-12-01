ФОПи не випускали депутатів із Ради - сталася штовханина з поліцією

Під час масових заходів біля будівлі Верховної Ради між учасниками акції та правоохоронцями відбулася невелика штовханина.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Нацполіції Києва.

"Сьогодні у центральній частині Києва, зокрема біля приміщення Верховної Ради України проходить акція за масової участі громадян. Мітингарі перекрили дорогу та заважають народним обранцям безперешкодно покинути територію законодавчого органу України. На неодноразові попередження правоохоронців припинити протиправні дії та не порушувати правопорядок, учасники акції не реагували. Відтак, поліцейські частково відтіснили громадян і зробили коридор для проходу народних депутатів до ВРУ. У цей момент між учасниками акції та правоохоронцями відбулася невелика штовханина", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що разом з тим, інша група пікетувальників на вулиці Шовковичній біля комітетів ВРУ заблокувала рух автівок для в’їзду та виїзду. Наразі на місці події поліцейські проводять з учасниками акції превентивну роботу аби відновити правопорядок.

Правоохоронці закликають організаторів та учасників заходів не вдаватися до провокативних протиправних дій і не порушувати вимог чинного законодавства.

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Також у поліції наголошують, що в межах своєї компетенції та повноважень притягуватимуть винних осіб до відповідальності.

Як повідомлялося, від ранку біля будівлі Верховної Ради тривав мітинг підприємців. Протестувальники виступають за відтермінування введення РРО для ФОПів.