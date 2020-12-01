Під Радою від ранку мітингують ФОПи

Від ранку біля будівлі Верховної Ради відбувається мітинг підприємців.

Як повідомляє Укрінформ, протестувальники виступають за відтермінування введення РРО для ФОПів.

Акція підприємців біля ВР України/ Фото: Володимир Тарасов

Тим часом у Раді відбулася нарада спікера Дмитра Разумкова із керівниками депутатських фракцій і груп. Голова ВР доручив профільному комітету розробити законопроєкт щодо врегулювання питання запровадження РРО, щоб Рада могла ухвалити цей законопроєкт вже на засіданні 1 грудня.

17 листопада Верховна Рада відхилила законопроєкт про відтермінування запровадження касових апаратів для фізичних осіб – підприємців.

Згідно з чинним законодавством, із 1 січня 2021 року використання РРО стане обов’язковим лише для певних категорій підприємців ІІ-IV груп. Йдеться про ризикові види діяльності, а саме: торгівля ювелірними виробами, текстильними товарами, вживаними товарами в магазинах, автозапчастинами, надання послуг готелями, ресторанами та туристичними агенціями. Для всіх інших платників єдиного податку ІІ-IV груп такий обов’язок виникне з 1 квітня 2021 року. При цьому, на платників єдиного податку І групи обов’язок застосовувати РРО взагалі не розповсюджуватиметься.