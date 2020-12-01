Під Радою від ранку мітингують ФОПи

Під Радою від ранку мітингують ФОПи

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Укрінформ
Від ранку біля будівлі Верховної Ради відбувається мітинг підприємців.

Як повідомляє Укрінформ, протестувальники виступають за відтермінування введення РРО для ФОПів.

Акція підприємців біля ВР України/ Фото: Володимир Тарасов

Тим часом у Раді відбулася нарада спікера Дмитра Разумкова із керівниками депутатських фракцій і груп. Голова ВР доручив профільному комітету розробити законопроєкт щодо врегулювання питання запровадження РРО, щоб Рада могла ухвалити цей законопроєкт вже на засіданні 1 грудня.

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17 листопада Верховна Рада відхилила законопроєкт про відтермінування запровадження касових апаратів для фізичних осіб – підприємців.

Згідно з чинним законодавством, із 1 січня 2021 року використання РРО стане обов’язковим лише для певних категорій підприємців ІІ-IV груп. Йдеться про ризикові види діяльності, а саме: торгівля ювелірними виробами, текстильними товарами, вживаними товарами в магазинах, автозапчастинами, надання послуг готелями, ресторанами та туристичними агенціями. Для всіх інших платників єдиного податку ІІ-IV груп такий обов’язок виникне з 1 квітня 2021 року. При цьому, на платників єдиного податку І групи обов’язок застосовувати РРО взагалі не розповсюджуватиметься.

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