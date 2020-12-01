Законопроєкт про касові апарати доопрацюють, щоб Рада ухвалила його до кінця дня - Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков доручив профільному комітету розробити законопроєкт щодо врегулювання питання запровадження РРО, щоб Рада могла ухвалити цей законопроєкт вже на засіданні 1 грудня.

Як передає Укрінформ, про це спікер сказав на засіданні Верховної Ради за результатами наради з керівниками депутатських фракцій і груп.

"Відбулося засідання голів депутатських фракцій та груп з керівництвом парламенту. На ньому досягнули наступного рішення. Зараз, о 12:00, я даю доручення профільному комітету невідкладно зібратися та, виходячи з тих законопроєктів, які зареєстровані, розробити додатковий законопроєкт, так званий законопроєкт "д" (доопрацьований, - ред.) для врегулювання тієї кризи, яку ми, на жаль, з вами спостерігаємо вже не перший день на вулиці, пов'язану з врегулюванням питання ФОПів", - сказав Разумков.

Голова ВР додав, що цим погодилися всі депутатські фракції та групи.

"Я сподіваюся, що після рішення комітету я отримаю листа від усіх депутатських фракцій і груп про застосування процедури ad hoc та розгляду цього питання на сьогоднішньому пленарному засіданні, і воно буде проголосоване за основу і в цілому", - зазначив Разумков. За словами спікера, всі необхідні матеріали та попередні домовленості, яким повинен бути той чи інший законопроєкт, депутатськими фракціями та групами погоджено.

Як повідомляв Укрінформ, від ранку біля будівлі Верховної Ради відбувається мітинг підприємців, які виступають за відтермінування введення РРО для ФОПів.

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17 листопада Верховна Рада відхилила законопроєкт про відтермінування запровадження касових апаратів для фізичних осіб – підприємців.

Згідно з чинним законодавством, із 1 січня 2021 року використання РРО стане обов’язковим лише для певних категорій підприємців ІІ-IV груп. Йдеться про ризикові види діяльності, а саме: торгівля ювелірними виробами, текстильними товарами, вживаними товарами в магазинах, автозапчастинами, надання послуг готелями, ресторанами та туристичними агенціями. Для всіх інших платників єдиного податку ІІ-IV груп такий обов’язок виникне з 1 квітня 2021 року. При цьому, на платників єдиного податку І групи обов’язок застосовувати РРО взагалі не розповсюджуватиметься.