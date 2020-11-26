Для підприємців створили навчальний портал про РРО та платіжні термінали

Компанія «Екселліо Трейд» запустила безкоштовний навчально-інформаційний портал для підприємців про платіжні термінали та реєстратори розрахункових операцій (РРО).

Про це Укрінформу повідомили в представництві компанії.

«Цей портал - це покрокове керівництво для будь-якого підприємця, щоб допомогти йому стати впевненим користувачем РРО, який знає що робить», - розповіла заступник директора з розвитку бізнесу «Екселліо Трейд» Оксана Будз.

У розділах порталу зібрана вся актуальна законодавча база, необхідні форми заяв для подачі в податкову службу, графік запровадження РРО для різних видів діяльності, порівняльні технічні характеристики фіскальних пристроїв і програм, а також готові рішення для різних бізнес-задач і багато іншої корисної інформації.

"Підприємцям більше не потрібно вишукувати інформацію на десятках сайтів. Бізнес-майданчик допоможе розібратися з правилами фіскалізації та вчасно виконати вимоги закону щодо обов'язкового використання РРО. Замість того, щоб побоюватися проблем зі встановленням РРО, краще заздалегідь розібратися і скористатися всіма перевагами цього бізнес-інструменту", - зазначають розробники порталу.

Як повідомляв Укрінформ, з 1 січня 2021 року використання РРО стане обов'язковим для підприємців II-IV груп. Йдеться про ризикові види діяльності, а саме: торгівля ювелірними виробами, текстильними товарами, вживаними товарами в магазинах, автозапчастинами, надання послуг готелями, ресторанами і турагентствами. Для всіх інших платників єдиного податку II-IV груп такий обов'язок виникне з 1 квітня 2021 року. При цьому на платників єдиного податку I-ї групи обов'язок застосовувати РРО поширюватися не буде.

Водночас, Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль обіцяє в найближчі дні представити текст законопроекту, який має стати компромісом між позицією уряду щодо використання бізнесом програмних РРО та вимогами підприємців. Про це Прем'єр-міністр повідомив під час свого відеозвернення 18 листопада.