Шмигаль обіцяє компромісний законопроєкт, який врахує вимоги підприємців щодо касових апаратів
Про це прем`єр-міністр України повідомив під час свого відеозвернення у Фейсбуці у межах відеоблогу Президента Володимира Зеленського.
"Щодо тих протестних настроїв, які висловлюють підприємці, ми опрацювали з Міністерством економіки, Міністерством фінансів, Державною податковою службою, з аналітичними центрами, радниками можливі шляхи компромісних рішень. Перелік списку порушень та розміри штрафів. Ми домовилися, що до п'ятниці буде драфт законопроєкту, який міг би опрацьовуватися, дискутуватися з бізнес-середовищем. І щоб ми буквально на наступному тижні могли вам представити кінцевий законопроєкт", - зазначив глава Уряду, відповідаючи на репліку Президента про те, що сьогодні у Прем'єр-міністра відбулася нарада з представниками бізнесу, під час якої були знайдені рішення на проблемні питання РРО.
За словами Шмигаля, в цілому, законопроєкт покликаний вирішити більше десятка проблемних питань, які на сьогодні напружують підприємців. Одне з таких питань — це необґрунтовано високі штрафи за порушення у сфері застосування РРО.
"Є речі, які підприємців сьогодні напружують. Вони стосуються необґрунтовано високих штрафів, там насправді високі мільйонні штрафи, які, фактично, призводять до банкрутства підприємців, якщо вони застосовуються", - сказав глава Уряду.
Ще один компроміс, який був досягнутий з підприємцями — це необов`язковість видачі чеків при безготівкових розрахунках, наприклад через інтернет. Водночас готівкові розрахунки здійснюватимуться з обов`язковою видачею касових чеків.
"Такі речі начебто дрібні, але вони є проблемою для великої кількості ФОПів", - наголосив глава Уряду.
Як повідомляв Укрінформ, у вересні 2019 року Верховна Рада України схвалила законопроєкт, відповідно до якого, використання касових апаратів і програмних реєстраторів розрахункових операцій для малого бізнесу стало обов’язковим з метою детінізації розрахунків.
Безкоштовне фіскальне рішення для програмного РРО - "РРО в смартфоні" стало доступним для повноцінного використання на добровільній основі з 1 серпня 2020 року.
Запровадження "РРО в смартфоні" відбуватиметься в декілька етапів: з 1 серпня 2020 року розпочався перший етап змін у законодавстві, спрямованих на детінізацію розрахунків у сфері торгівлі та послуг, запроваджується можливість використання РРО, в тому числі й безкоштовного програмного продукту ДПС. З 1 січня 2021 року розпочнеться другий етап — використання РРО для певних видів діяльності ІІ-IV груп фізичних осіб-підприємців стане обов’язковим.
З 1 квітня 2021 року стартує третій етап – застосування РРО (традиційних або програмних) стане обов'язковим для фізичних осіб-підприємців, які є платниками єдиного податку 2, 3, 4 груп незалежно від видів діяльності.
Фото: kmu.gov.ua