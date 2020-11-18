Шмигаль обіцяє компромісний законопроєкт, який врахує вимоги підприємців щодо касових апаратів

Прем`єр-міністр Денис Шмигаль обіцяє вже наступного тижня представити текст законопроєкту, який має стати компромісом між позицією Уряду стосовно використання бізнесом програмних реєстраторів розрахункових операцій (РРО) та вимогами підприємців.

Про це прем`єр-міністр України повідомив під час свого відеозвернення у Фейсбуці у межах відеоблогу Президента Володимира Зеленського.

"Щодо тих протестних настроїв, які висловлюють підприємці, ми опрацювали з Міністерством економіки, Міністерством фінансів, Державною податковою службою, з аналітичними центрами, радниками можливі шляхи компромісних рішень. Перелік списку порушень та розміри штрафів. Ми домовилися, що до п'ятниці буде драфт законопроєкту, який міг би опрацьовуватися, дискутуватися з бізнес-середовищем. І щоб ми буквально на наступному тижні могли вам представити кінцевий законопроєкт", - зазначив глава Уряду, відповідаючи на репліку Президента про те, що сьогодні у Прем'єр-міністра відбулася нарада з представниками бізнесу, під час якої були знайдені рішення на проблемні питання РРО.

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За словами Шмигаля, в цілому, законопроєкт покликаний вирішити більше десятка проблемних питань, які на сьогодні напружують підприємців. Одне з таких питань — це необґрунтовано високі штрафи за порушення у сфері застосування РРО.

"Є речі, які підприємців сьогодні напружують. Вони стосуються необґрунтовано високих штрафів, там насправді високі мільйонні штрафи, які, фактично, призводять до банкрутства підприємців, якщо вони застосовуються", - сказав глава Уряду.

Ще один компроміс, який був досягнутий з підприємцями — це необов`язковість видачі чеків при безготівкових розрахунках, наприклад через інтернет. Водночас готівкові розрахунки здійснюватимуться з обов`язковою видачею касових чеків.

"Такі речі начебто дрібні, але вони є проблемою для великої кількості ФОПів", - наголосив глава Уряду.

Як повідомляв Укрінформ, у вересні 2019 року Верховна Рада України схвалила законопроєкт, відповідно до якого, використання касових апаратів і програмних реєстраторів розрахункових операцій для малого бізнесу стало обов’язковим з метою детінізації розрахунків.

Безкоштовне фіскальне рішення для програмного РРО - "РРО в смартфоні" стало доступним для повноцінного використання на добровільній основі з 1 серпня 2020 року.

Запровадження "РРО в смартфоні" відбуватиметься в декілька етапів: з 1 серпня 2020 року розпочався перший етап змін у законодавстві, спрямованих на детінізацію розрахунків у сфері торгівлі та послуг, запроваджується можливість використання РРО, в тому числі й безкоштовного програмного продукту ДПС. З 1 січня 2021 року розпочнеться другий етап — використання РРО для певних видів діяльності ІІ-IV груп фізичних осіб-підприємців стане обов’язковим.

З 1 квітня 2021 року стартує третій етап – застосування РРО (традиційних або програмних) стане обов'язковим для фізичних осіб-підприємців, які є платниками єдиного податку 2, 3, 4 груп незалежно від видів діяльності.

Фото: kmu.gov.ua