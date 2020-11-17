Касові апарати для ФОПів: Рада відхилила законопроєкт про відтермінування

Верховна Рада відхилила законопроєкт про відтермінування запровадження касових апаратів для фізичних осіб – підприємців.

Як передає кореспондент Укрінформу, за ухвалення відповідного законопроєкту №4313-д за основу проголосували 17 народних депутатів (228 - проти).

Спершу голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев запропонував зняти законопроєкт із розгляду та створити робочу групу для напрацювання нової версії документа.

"Ми провели додаткові консультації щодо цього неоднозначного питання, яке, з одного боку, породжує страхи у підприємців, а з іншого - на жаль, ухвалення якогось невиваженого рішення призведе до порушення прав 40 мільйонів наших громадян, які також вимагають введення чеків. З огляду на це ми повинні знайти компроміс: зняти це питання сьогодні, створити робочу групу і розробити компромісний законопроєкт, який би влаштовував усіх", - пояснив Гетманцев.

У свою чергу голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія уточнив, що парламент не може зняти законопроєкт, оскільки ввійшов у його розгляд. Відтак Арахамія вніс пропозицію не підтримувати цей документ під час голосування і внести новий, підготовлений у робочій групі, щоб "з нового року запрацювала нова система".

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Однак одностайності у залі таки не було, тому заступник Голови ВР Олена Кондратюк скликала коротку нараду із головами депутатських фракцій і груп біля президії парламенту.

Врешті було вирішено поставити законопроєкт 4313-д на голосування, в результаті якого Рада відхилила його: "за" проголосували 17 депутатів, а 228 - "проти".

Як повідомляв Укрінформ, 4 листопада Верховна Рада відправила на повторне перше читання законопроєкт про відтермінування введення касових апаратів для «спрощенців». Метою законопроєкту є перенесення норм щодо обов’язкового застосування РРО та/або програмного РРО суб’єктами господарювання при здійсненні розрахункових операцій, а також спеціальний порядок розгляду скарг покупців «кешбеку» до 01.01.2020 року. Запровадження програмного РРО є кроком до детінізації економіки та створення рівних умов ведення підприємницької діяльності.

16 листопада Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики на своєму засіданні рекомендував Верховній Раді ухвалити за основу та в цілому проєкт закону «Про внесення змін до розділу ХХ "Прикінцеві та перехідні положення "Податкового кодексу України та інших законодавчих актів про перенесення термінів набрання чинності норм щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі та послуг» №4313.