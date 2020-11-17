У Києві мітингувальники перекрили рух вулицею Грушевського

У Києві мітингувальники перекрили рух вулицею Михайла Грушевського.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Київ Оперативний.

«Мітинг на Грушевського. Рух ускладнений. За можливості об'їжджайте», - йдеться у повідомленні.

Як відомо, 17 листопада відбудеться засідання Верховної Ради, де депутати планують заслухати інформацію Кабінету Міністрів про заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби COVID-19. Питання розглядатимуть першим.

Крім того, депутати планують з’ясувати в Кабміну причини запровадження карантину вихідного дня й обмежувальних заходів, передбачених урядовою постановою від 11 листопада.

На розгляд також планують винести проєкт постанови, в якому Кабінетові Міністрів пропонують скасувати рішення про запровадження карантину вихідного дня «з метою подолання негативних тенденцій в економічній сфері».

Фото: t.me/kyiv_n