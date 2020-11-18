«ЄС» збирає підписи для позачергової Ради – щоб вирішити проблеми бізнесу
Як передає Укрінформ, про це поінформувала співголова фракції Ірина Геращенко у Фейсбуці.
"Ми пообіцяли підприємцям зробити все можливе для скликання позачергової сесії і вирішення проблем з РРО, штрафами і перевірками. Будемо збирати на це підписи вже сьогодні", - написала Геращенко.
Як повідомляв Укрінформ, у вівторок, 17 листопада, Верховна Рада відхилила законопроєкт про відтермінування запровадження касових апаратів для фізичних осіб – підприємців.
Після цього учасники акції за відтермінування РРО зламали огорожу біля Верховної Ради, намагаючись потрапити до будівлі парламенту.
4 листопада ВР відправила на повторне перше читання законопроєкт про відтермінування введення касових апаратів для «спрощенців». Метою законопроєкту є перенесення норм щодо обов’язкового застосування РРО та/або програмного РРО суб’єктами господарювання при здійсненні розрахункових операцій, а також спеціальний порядок розгляду скарг покупців «кешбеку» до 01.01.2020 року. Запровадження програмного РРО є кроком до детінізації економіки та створення рівних умов ведення підприємницької діяльності.