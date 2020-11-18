«ЄС» збирає підписи для позачергової Ради – щоб вирішити проблеми бізнесу

Народні депутати від фракції "Європейська солідарність" починають збирати підписи за проведення позачергового засідання Верховної Ради для розгляду, зокрема, питання щодо відтермінування РРО для підприємців.

Як передає Укрінформ, про це поінформувала співголова фракції Ірина Геращенко у Фейсбуці.

"Ми пообіцяли підприємцям зробити все можливе для скликання позачергової сесії і вирішення проблем з РРО, штрафами і перевірками. Будемо збирати на це підписи вже сьогодні", - написала Геращенко.

Як повідомляв Укрінформ, у вівторок, 17 листопада, Верховна Рада відхилила законопроєкт про відтермінування запровадження касових апаратів для фізичних осіб – підприємців.

Після цього учасники акції за відтермінування РРО зламали огорожу біля Верховної Ради, намагаючись потрапити до будівлі парламенту.

4 листопада ВР відправила на повторне перше читання законопроєкт про відтермінування введення касових апаратів для «спрощенців». Метою законопроєкту є перенесення норм щодо обов’язкового застосування РРО та/або програмного РРО суб’єктами господарювання при здійсненні розрахункових операцій, а також спеціальний порядок розгляду скарг покупців «кешбеку» до 01.01.2020 року. Запровадження програмного РРО є кроком до детінізації економіки та створення рівних умов ведення підприємницької діяльності.