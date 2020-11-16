«Голос» пропонує зібрати позачергову Раду, щоб звільнити Степанова

Депутатська фракція політичної партії "Голос" закликає Верховну Раду провести 17 листопада позачергове засідання задля розгляду питання щодо звільнення міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

Як передає Укрінформ, про це заявив заступник голови фракції Ярослав Железняк на погоджувальній раді.

"Пропонуємо завтра зібрати позачергове засідання і проголосувати звільнення цього міністра як неефективного і того, хто провалив підготовку країни до хвилі пандемії коронавірусу," - сказав депутат.

Як повідомляв Укрінформ, 14 листопада міністр охорони здоров'я Максим Степанов захворів на COVID-19.

Станом на 16 листопада в Україні лабораторно підтверджено 545 689 випадків захворювання на COVID-19, за добу - 9 832 нових.