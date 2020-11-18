Депутати хочуть відкликати Гетманцева з посади голови комітету ВР - проєкт постанови

У Верховній Раді зареєстрований проєкт постанови №4393 "Про відкликання з посади голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Гетманцева Данила Олександровича у зв'язку з незадовільною роботою на посаді".

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані на сайті Верховної Ради.

Так, ініціаторами проєкту постанови є члени депутатської групи "Партія "За майбутнє", "Довіра", а також фракції "Європейська солідарність".

Текст проєкту наразі не оприлюднений.

Зазначається, що проєкт постанови 17 листопада одержано Верховною Радою і передано на розгляд керівництву.

Як повідомлялося, напередодні, 17 листопада, співголова депутатської групи "Партія "За майбутнє" Тарас Батенко з трибуни парламенту заявив, що збирається з колегами реєструвати проєкт постанови щодо звільнення Данила Гетманцева з посади голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики у разі невирішення питання про відтермінування запровадження касових апаратів для ФОПів.

У той же день лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко, виступаючи перед учасниками акції "Save ФОП" біля Верховної Ради, заявив, що ініціює питання щодо відставки Данила Гетманцева з посади голови комітету. Порошенко сказав, що Верховна Рада "має без будь-яких відкладень проголосувати продовження пільгового оподаткування фізичних осіб-підприємців".

У вівторок, 17 листопада, Верховна Рада відхилила законопроєкт про відтермінування запровадження касових апаратів для фізичних осіб – підприємців.

Після цього учасники акції за відтермінування РРО зламали огорожу біля Верховної Ради, намагаючись потрапити до будівлі парламенту.

4 листопада ВР відправила на повторне перше читання законопроєкт про відтермінування введення касових апаратів для «спрощенців». Метою законопроєкту є перенесення норм щодо обов’язкового застосування РРО та/або програмного РРО суб’єктами господарювання при здійсненні розрахункових операцій, а також спеціальний порядок розгляду скарг покупців «кешбеку» до 01.01.2020 року. Запровадження програмного РРО є кроком до детінізації економіки та створення рівних умов ведення підприємницької діяльності.