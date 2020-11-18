У Раді сподіваються знайти компроміс із підприємцями щодо запровадження РРО

Народні депутати сподіваються, що знайдуть компромісне рішення з підприємцями, які протестують проти запровадження з 1 січня 2021 року касових апаратів для «спрощенців».

Як передає Укрінформ, про це в кулуарах форуму "Діалоги про реформи: на шляху до Вільнюса" в ефірі телеканалу "Еспресо.TV" сказав голова партії, перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

"Прямо сьогодні йдуть консультації. Я знаю, Давид Арахамія (голова фракції "Слуга народу", - ред.) збирався особисто цим займатися. Я думаю, що сьогодні він буде проводити консультації з представниками "Save ФОП", інших рухів. І паралельно йдуть, наскільки я знаю, консультації з керівництвом Верховної Ради, з Оленою Кондратюк. Я думаю, що якийсь компроміс точно буде знайдено. Немає задачі, скажімо так, іти на силу, хто сильніший - Верховна Рада чи люди, ФОПи. Це неправильно", - сказав Корнієнко.

При цьому політик уточнив, що запровадження РРО скасовувати не будуть.

У свою чергу, народний депутат від фракції "Слуга народу" Віталій Безгін у коментарі журналістам на форумі "Діалоги про реформи: на шляху до Вільнюса" зазначив, що "парламентарі шукатимуть спільне рішення, зокрема, з представниками бізнесової спільноти, щоб, власне, в залу зайшов акт, який буде їх задовольняти".

Як повідомляв Укрінформ, у вівторок, 17 листопада, Верховна Рада відхилила законопроєкт про відтермінування запровадження касових апаратів для фізичних осіб – підприємців.

Після цього учасники акції за відтермінування РРО зламали огорожу біля Верховної Ради, намагаючись потрапити до будівлі парламенту.

4 листопада ВР відправила на повторне перше читання законопроєкт про відтермінування введення касових апаратів для «спрощенців». Метою законопроєкту є перенесення норм щодо обов’язкового застосування РРО та/або програмного РРО суб’єктами господарювання при здійсненні розрахункових операцій, а також спеціальний порядок розгляду скарг покупців «кешбеку» до 01.01.2020 року. Запровадження програмного РРО є кроком до детінізації економіки та створення рівних умов ведення підприємницької діяльності.