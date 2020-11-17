Касові апарати для ФОПів: Гетманцев розповів про деталі узгодження позицій

У законопроєкті про перенесення термінів набрання чинності норм щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг пропонується відтермінувати введення РРО для всіх ФОПів, окрім так званих ризикових груп.

Про це, як передає кореспондент Укрінформу, повідомив у коментарі журналістам у кулуарах парламенту голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

На запитання, який компроміс вдалося досягнути профільному комітету щодо законороєкту «Про внесення змін до розділу ХХ "Прикінцеві та перехідні положення «Податкового кодексу України та інших законодавчих актів про перенесення термінів набрання чинності норм щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі та послуг» №4313, Гетманцев відповів: «У законопроєкті пропонується Верховній Раді відтермінувати введення РРО для всіх ФОПів, окрім так званих ризикових груп – торгівля в інтернеті, ювелірними виробами, електронікою, лікарськими засобами, секонд-хендом тощо».

При цьому парламентарій відзначив, що використання РРО та видання чеків – це не лише фіскалізація, а і захист прав споживачів. «Як можна вимагати скасування РРО для продажу ліків? Це як треба любити контрабанду, контрафакт і захищати інтереси тіньовиків, щоб вимагати скасувати РРО для електронних виробів? Ми хіба не розуміємо, що це великий бізнес, який ховається під новим? Отримати фіскальний чек на ліки – це абсолютно нормально, це гарантує те, що ці ліки не контрафактні. Отримуючи чек на електроніку, ви матимете гарантію», - сказав Гетманцев.

Водночас голова Комітету зауважив, що фіскалізація сфери торгівлі електронікою вже призвела до збільшення відрахувань до бюджету майже на 300%, і ринок частково вийшов із тіні. За словами Гетманцева, за різними соціологічними дослідженнями, фіскалізацію підтримують від 50 до 80% населення.

Як повідомляв Укрінформ, 4 листопада Верховна Рада відправила на повторне перше читання законопроєкт про відтермінування введення касових апаратів для «спрощенців». Метою законопроєкту є перенесення норм щодо обов’язкового застосування РРО та/або програмного РРО суб’єктами господарювання при здійсненні розрахункових операцій, а також спеціальний порядок розгляду скарг покупців «кешбеку» до 01.01.2020 року. Запровадження програмного РРО є кроком до детінізації економіки та створення рівних умов ведення підприємницької діяльності.

16 листопада Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики на своєму засіданні рекомендував Верховній Раді ухвалити за основу та в цілому проєкт Закону «Про внесення змін до розділу ХХ "Прикінцеві та перехідні положення "Податкового кодексу України та інших законодавчих актів про перенесення термінів набрання чинності норм щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі та послуг» №4313.