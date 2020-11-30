Зеленський пропонує відкласти на рік обов'язкове застосування касових апаратів

Президент Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №4439 щодо лібералізації застосування реєстраторів розрахункових операцій платниками єдиного податку та скасування механізму компенсації покупцям за скаргами щодо розрахункових операцій.

Як передає Укрінформ, текст законопроєкту оприлюднений на сайті Верховної Ради 30 листопада.

Зокрема, проєктом закону пропонується відтермінувати до 1 січня 2022 року обов’язкове застосування РРО (ПРРО) для фізичних осіб – підприємців, які є платниками єдиного податку другої – четвертої груп та обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує граничного обсягу доходу, встановленого для першої групи платників єдиного податку (крім тих, які провадять діяльність у сферах з істотними ризиками ухилення від оподаткування).

Законопроєкт пропонує скасувати штрафні санкції за невідповідність готівкових коштів на місці проведення розрахунків сумі коштів, зазначеній у денному звіті РРО, та за відсутність попереднього програмування товарів в РРО (ПРРО).

Також передбачається подовжити на рік (до 1 січня 2022 року) застосування понижених розмірів фінансових санкцій за порушення суб’єктами господарювання окремих вимог закону щодо використання РРО під час проведення розрахункових операцій.

Документом пропонується виключити норми щодо застосування механізму компенсації покупцям за скаргами щодо порушення встановленого порядку проведення розрахункових операцій частини суми застосованих до суб’єктів господарювання штрафних (фінансових) санкцій.

Окрім того, законопроєкт запроваджує поняття "дистанційні послуги" та передбачає незастосування РРО (ПРРО) під час надання дистанційних послуг, розрахунки за які здійснюються виключно за допомогою банківських систем дистанційного обслуговування та/або сервісів переказу коштів.

Як повідомляв Укрінформ,17 листопада Верховна Рада відхилила законопроєкт про відтермінування запровадження касових апаратів для фізичних осіб – підприємців.

Згідно з чинним законодавством, із 1 січня 2021 року використання РРО стане обов’язковим лише для певних категорій підприємців ІІ-IV груп. Йдеться про ризикові види діяльності, а саме: торгівля ювелірними виробами, текстильними товарами, вживаними товарами в магазинах, автозапчастинами, надання послуг готелями, ресторанами та туристичними агенціями. Для всіх інших платників єдиного податку ІІ-IV груп такий обов’язок виникне з 1 квітня 2021 року. При цьому, на платників єдиного податку І групи обов’язок застосовувати РРО взагалі не розповсюджуватиметься.