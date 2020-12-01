Рада відтермінувала на рік застосування РРО для деяких ФОПів

Верховна Рада ухвалила за основу і в цілому закон, яким відтермінувала на рік обов’язкове застосування реєстраторів розрахункових операцій для деяких ФОПів.

Як передає кореспондент Укрінформу, закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо лібералізації застосування реєстраторів розрахункових операцій платниками єдиного податку та скасування механізму компенсації покупцям (споживачам) за скаргами щодо порушення встановленого порядку проведення розрахункових операцій частини суми застосованих штрафних санкцій" (№4439-д) підтримали 319 народних депутатів.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков зазначив, що законопроєкт є компромісним для депутатських фракцій і груп. Його розробив профільний Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики на засіданні о 12:00 1 грудня. Для його розгляду на пленарному засіданні у вівторок нардепи застосували процедуру ad hoc.

Закон передбачає відтермінування до 1 січня 2022 року обов’язкового застосування реєстраторів розрахункових операцій (програмних реєстраторів розрахункових операцій) для фізичних осіб – підприємців, які є платниками єдиного податку другої – четвертої груп та обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує граничного обсягу доходу, встановленого для першої групи платників єдиного податку, крім тих, які провадять діяльність у сферах з істотними ризиками ухилення від оподаткування.

Документ подовжує на рік, до 1 січня 2022 року, застосування понижених розмірів фінансових санкцій за порушення суб’єктами господарювання окремих вимог закону щодо використання РРО (ПРРО) під час проведення розрахункових операцій. Закон також скасовує штрафні санкції за невідповідність готівкових коштів на місці проведення розрахунків сумі коштів, зазначеній у денному звіті РРО, та за відсутність попереднього програмування товарів в РРО (ПРРО). Ухвалений документ виключає норми щодо застосування механізму компенсації покупцям (споживачам) за скаргами щодо порушення встановленого порядку проведення розрахункових операцій частини суми застосованих до суб’єктів господарювання штрафних (фінансових) санкцій. Законом визначаються граничні обсяги доходів, неперевищення яких є однією з умов застосування суб’єктами спрощеної системи оподаткування відповідних груп платників єдиного податку, виходячи зі встановлених законом розмірів мінімальної заробітної плати, що дасть змогу враховувати під час реалізації відповідних норм зміни в економічній ситуації. Як повідомляв Укрінформ, від ранку біля будівлі Верховної Ради відбувається мітинг підприємців, які виступають за відтермінування введення РРО для ФОПів.

17 листопада Верховна Рада відхилила законопроєкт про відтермінування запровадження касових апаратів для фізичних осіб – підприємців.

Раніше передбачалося, що з 1 січня 2021 року використання РРО стане обов’язковим лише для певних категорій підприємців ІІ-IV груп. Ідеться про ризикові види діяльності, а саме: торгівля ювелірними виробами, текстильними товарами, вживаними товарами в магазинах, автозапчастинами, надання послуг готелями, ресторанами та туристичними агенціями. Для всіх інших платників єдиного податку ІІ-IV груп такий обов’язок виникнув би з 1 квітня 2021 року. При цьому, на платників єдиного податку І групи обов’язок застосовувати РРО взагалі не розповсюджуватиметься.