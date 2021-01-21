Уряд скликає позачергове засідання через пожежу в Харкові

Кабінет Міністрів України скликає позачергове засідання через страшну пожежу в будинку для літніх людей у Харкові.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль написав у Телеграмі, повідомляє Укрінформ.

«Через страшну пожежу в будинку для літніх людей у Харкові скликаємо позачергове засідання уряду. На доручення Президента України буде створено Державну комісію на чолі з міністром розвитку громад та територій, яка займеться з’ясуванням причин трагедії», - написав Шмигаль.

За словами прем'єра, нині на місці працюють рятувальники.

«Наразі відомо про 15 загиблих. Мої щирі співчуття рідним та близьким», - підкреслив він.

Як повідомляв Укрінформ, 21 січня о 15:03 у м. Харкові на вул. Нижня Гиївська, 150Б, у двоповерховому житловому будинку, попередньо переобладнаному під будинок для літніх людей, виникла пожежа на другому поверсі.

На місці пожежі виявлено тіла 15 людей. 9 осіб врятовано - їх госпіталізовано до лікарень.

До гасіння пожежі залучено 28 чоловік особового складу та 7 од. техніки.